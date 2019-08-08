تعرف على الحركة الداخلية للأمن بمدينة العاشر من رمضان (أسماء)

اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، الحركة الداخلية لترقية ونقل عدد من الضباط والأفراد بالمديرية.





وضمت الحركة نقل العقيد مصطفى عرفة، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، والعميد خالد فرج عيسى، مأمورًا لقسم شرطة أول العاشر، والرائد أحمد الخولي، رئيسًا لمباحث القسم، ويعاونه كلًا من: الرائد كريم العمري، ندب من مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، والنقباء حسام بلطة وياسر المخزنجي ومحمود الجوهري، والملازم أول محمد النجار، والملازم أول أحمد عبدالظاهر.





وتم تصعيد المقدم طارق عبدالمنعم، مأمورًا لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتجديد الثقة في الرائد محمد عبدالغفار، رئيسًا لمباحث القسم، ومعاونيه الرائد محمد أشرف الخشنية، والنقباء أحمد القاضي ومحمود الشاهد ومحمود خشنية، والملازم أول أحمد بلال، والملازم أول أحمد مصطفى سليمان.



