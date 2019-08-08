تعرف على الحركة الداخلية للأمن بمدينة العاشر من رمضان (أسماء)
الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:26 م
إسلام علي
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اعتمد اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، الحركة الداخلية لترقية ونقل عدد من الضباط والأفراد بالمديرية.
وضمت الحركة نقل العقيد مصطفى عرفة، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، والعميد خالد فرج عيسى، مأمورًا لقسم شرطة أول العاشر، والرائد أحمد الخولي، رئيسًا لمباحث القسم، ويعاونه كلًا من: الرائد كريم العمري، ندب من مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، والنقباء حسام بلطة وياسر المخزنجي ومحمود الجوهري، والملازم أول محمد النجار، والملازم أول أحمد عبدالظاهر.
وتم تصعيد المقدم طارق عبدالمنعم، مأمورًا لقسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، وتجديد الثقة في الرائد محمد عبدالغفار، رئيسًا لمباحث القسم، ومعاونيه الرائد محمد أشرف الخشنية، والنقباء أحمد القاضي ومحمود الشاهد ومحمود خشنية، والملازم أول أحمد بلال، والملازم أول أحمد مصطفى سليمان.
وفي قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، تم تجديد الثقة في المقدم عبدالحميد أبو فول، رئيسًا للقسم، والرائد أحمد سلامة، وكيل القسم، والرائد محمد عبدالعزيز، والرائد خالد عبدالحميد، والرائد محمد حسين، رئيسًا لقسم المفرقعات، والرائد أكرم صلاح، والنقيب محمد نجيب، والملازم أول محمد عامر.
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