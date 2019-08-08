ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تغريدية مثيرة لـ شيرين رضا عن الأضحية تثير غضب الجمهور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:21 م
تغريدية مثيرة لـ شيرين رضا عن الأضحية تثير غضب الجمهور
شيرين رضا
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تعرضت الفنانة شيرين رضا لموجة من الانتقادات بعد تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول أضحية عيد الأضحى.


كتبت شيرين رضا: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بياكل من الزبالة"؟؟؟"، ونالت بعد التغريدة موجة من السخرية والتهكم.


وتشارك شيرين رضا فى الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.


الفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، ويشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف فى الفيلم منهم ظافر العابدين، إياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
2
x
01:00
1
نابولي - إيطاليا