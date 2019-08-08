تغريدية مثيرة لـ شيرين رضا عن الأضحية تثير غضب الجمهور

تعرضت الفنانة شيرين رضا لموجة من الانتقادات بعد تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر حول أضحية عيد الأضحى.





كتبت شيرين رضا: "يا ترى إيه الحيوان اللي محرم أكله علي المسلمين لانه "بياكل من الزبالة"؟؟؟"، ونالت بعد التغريدة موجة من السخرية والتهكم.





وتشارك شيرين رضا فى الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.





الفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، ويشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف فى الفيلم منهم ظافر العابدين، إياد نصار والإعلامية أسما شريف منير، وأحمد خالد صالح وغيرهم.







