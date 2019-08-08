ياسمينا: تامر حسني "حلاوة الجيل".. وأعشق شيرين وأنغام

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قالت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، إنها تحب الفنانتين أنغام وشيرين، مشيرةً إلى أن الأخيرة ساندتها، وذلك برفع غناء ياسمينا لأغنيتها مشاعر، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأي عام، عبر شاشة "TEN": "لم أقابل شيرين أبدًا، وسعدت كثيرًا برأيها في أدائي لأغنيتها مشاعر".





وتابعت: "أنغام حالة، أنا متيمة بيها، وهي من احلى الفنانات اللي بيغنوا live".



كما عبرت عن إعجابها بالفنان تامر حسني، وقالت: "ده حلاوة ونجم الجيل، علمني، وعملت معاه دويتو واحد في حفلة له".



في سياق متصل، قالت إنها تعرضت للظلم، خلال مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "Arabs got talents"، قبل سنوات، وذلك بعدما حصلت على المركز الثاني: "بكيت كثيرًا وانهرت، فقد حصلت على المركز الأول بحسب موقع mbc لكن النتيجة تغيرت في اليوم التالي".