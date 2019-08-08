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نيمار يُفاجيء الجميع ويُقرب نفسه من برشلونة (صورة)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:18 م
نيمار يُفاجيء الجميع ويُقرب نفسه من برشلونة (صورة)
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مني العوضي
 
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أثار النجم البرازيلي نيمار جونيور الجدل حول مستقبله والذي لم يتحدد حتى الآن سواء بالرحيل عن باريس سان جيرمان أو البقاء في صفوف فريقه.

وارتبط نيمار جونيور بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية حيثُ يقال أن النادي الملكي قدم عرضاً بمقابل مادي بجنب لاعبين لضم اللاعب. 

ونشر نيمار جونيور، صورة له عبر حسابه بـ"انستجرام" مع الأسطورة زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلي رونالدو ثم عاد ووضع صورة التقطت له في مدينة برشلونة.

ويرغب نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف وسط ترقب من ناديي برشلونة وريال مدريد.

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