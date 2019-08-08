توفيق عكاشة: "الأمن شايل عبء لا يوصف"

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأجهزة الأمنية في مصر تتعرض لضغط غير عادي، مضيفًا: "الأمن شايل عبء لا يوصف".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن انصراف المشاهد المصري عن مشاهدة الإعلام المصري هو أحد أهم أسباب تحمل الأجهزة الأمنية عبء غير عادي، منوها بأن الضغط قد يؤدي إلى الانكسار.



هذا وقد أعلنت وزارة الداخلية أن الإرهابي عبد الرحمن خالد محمود عضو حركة حسم الإخوانية هو منفذ حادث معهد الأورام، وتم التأكد من هوية منفذ الحادث من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها مع نظيرتها لأفراد أسرته

