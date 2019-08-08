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الغرفة التجارية السعودية: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:16 م
الغرفة التجارية السعودية: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار
المستشار إبراهيم ظافر
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كساب أحمد
 
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قال المستشار إبراهيم ظافر، عضو اللجنة الوطنية بالغرفة التجارية السعودية، إن توطين الصناعة الطبية في مصر هام للغاية، لافتًا إلى أن مصر بها الكثير من الإيجابيات للاستثمار مثل توفر البينة التحتية بشكل كبير، وتوفر الأيدي العاملة، خلاف أن مصر بوابة للسوق الإفريقي، وهذا أمر ليس هينًا.

وتابع "ظافر"، خلال حواره مع الإعلام يتامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار بعد التعديلات التي حدثت على قانون الاستثمار، لافتَا إلى أن العالم العربي لا ينقصه شيء لإعداد صناعات طبية قوية سوى حب أوطاننا والإرادة، معقبًا: "نستثمر في العالم الأوروبي بشكل كبير، ولا ينقصنا شيء سوى تنفيذ القانون".

ولفت إلى أن مصر أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار بعد تغير قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يدير محفظة مالية الآن لاستثمار 200 مليون دولار، في القطاع الصحي، وهذا الأمر لم يكن ليحدث، دون تسهيل إجراءات الاستثمار.
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