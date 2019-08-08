البريدي: مؤتمر "إيجي هيلث" رافدًا هامًا لزيادة التعاون بين مصر والسعودية
الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:07 م
كساب أحمد
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قال الدكتور علي البريدي، رجل الأعمال السعودي، إن الحكومة المصري قامت بإجراءات اقتصادية جريئة في خصخصة بعض القطاعات الصحية، وعملت مؤخرًا على تطبيق التأمين الصحي الشامل، وهذا يشجع على قيام قطاع صحي قوي منظم.
وتابع "البريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرات كبيرة لتحديث القطاع الصحي في مصر، وفي ظل احتلال السعودية المركز الأول عربيًا في الاستثمار مصر، سيتم العمل على الاستثمار في القطاع الصحي بمصر.
وتابع أن انعقاد مؤتمر "إيجي هيلث" في مصر، يعد رافدًا هامًا جدًا لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في مصر والسعودية.
هذا وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجى هيلث"، بمركز مصر الدولى للمعارض، اليوم، والذى تستمر فعالياته حتى 12 من شهر سبتمبر الجارى.
تشارك فى المعرض الأكاديمية الطبية العسكرية و134 شركة متخصصة فى مجال تصنيع أجهزة الرعاية الصحية من 20 دولة، على رأسها "مصر وفرنسا وإنجلترا والسعودية والإمارات وكوريا والصين".
وتابع "البريدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرات كبيرة لتحديث القطاع الصحي في مصر، وفي ظل احتلال السعودية المركز الأول عربيًا في الاستثمار مصر، سيتم العمل على الاستثمار في القطاع الصحي بمصر.
وتابع أن انعقاد مؤتمر "إيجي هيلث" في مصر، يعد رافدًا هامًا جدًا لزيادة التعاون المشترك بين القطاع الخاص في مصر والسعودية.
هذا وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "إيجى هيلث"، بمركز مصر الدولى للمعارض، اليوم، والذى تستمر فعالياته حتى 12 من شهر سبتمبر الجارى.
تشارك فى المعرض الأكاديمية الطبية العسكرية و134 شركة متخصصة فى مجال تصنيع أجهزة الرعاية الصحية من 20 دولة، على رأسها "مصر وفرنسا وإنجلترا والسعودية والإمارات وكوريا والصين".
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