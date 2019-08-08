ضبط لحوم مجهولة المصدر في محلات جزارة بالشرقية (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين بمركز الزقازيق، برئاسة منصور محمد منصور، وأحمد صبري، وبالتعاون مع إدارة المجازر بالطب البيطري، برئاسة الدكتور أشرف حجازي، بمشاركة الدكتور أحمد رجائي، والدكتور السيد فتحي، من قطاع التفتيش بالطب البيطري، اليوم الخميس، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الجزارة بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.





وتم ضبط المدعو "يسري.أع.م.ع" صاحب محل جزارة بناحية ميدان "المنتزة" بالزقازيق؛ بحوزته لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحومية ولم يُستدل على أية بيانات تفيد بمصدرها، فيما بلغت كمية المضبوطات 12 كيلو جرام.





كما تم ضبط المدعو "أحمد.إ.أ.ع" صاحب محل جزارة بناحية "سويقة أبو الريش" بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق؛ لحيازته وعرضه للبيع لحوم مجهولة المصدر، فيما بلغت كمية المضبوطات 10 كيلو جرامات.



