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ياسمين عبد العزيز: لم أفكر في التمثيل.. وكنت أفضل أن أصبح مخرجة إعلانات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:00 م
ياسمين عبد العزيز: لم أفكر في التمثيل.. وكنت أفضل أن أصبح مخرجة إعلانات
ياسمين عبد العزيز
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مريم الشريف
 
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كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها كانت تتمنى أن تصبح مخرجة إعلانات، وسعت في هذا الأمر، من كثرة الإعلانات التي قدمتها، لافتة إلى أنها بعد انتهائها من المدرسة ودخولها معهد التمثيل قررت أن تصبح مخرجة إعلانات.

وأضافت عبدالعزيز خلال لقائها في برنامج "معكم" على قناة cbc، أنها لم تفكر في التمثيل إطلاقا.
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