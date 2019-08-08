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نيمار يطعن برشلونة من الخلف ويقول "نعم" لريال مدريد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 10:02 م
نيمار يطعن برشلونة من الخلف ويقول نعم لريال مدريد
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وافق البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي على الإنتقال لنادي ريال مدريد الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار قال "نعم" لريال مدريد، ورحب بالدفاع عن ألوان قميص الفريق الملكي بالموسم الكروي الجديد 2019-2020.

وجاءت موافقة نيمار على الإنتقال لريال مدريد، رغم المحاولات المكثفة من إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وأشارت تقارير أن الثنائي مودريتش ونافاس لاعبا الريال قد يكونا ضمن صفقة إنتقال نيمار للنادي الملكي.
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