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وصول دفعة جديدة من حجاج قطر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:52 م
وصول دفعة جديدة من حجاج قطر
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الفجر السعودي
 
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وصلت دفعة جديدة من حجاج قطر، اليوم الخميس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لأداء مناسك الحج، رغم المحاولات المستمرة لقطر لوضع العراقيل أمام سفر حجاجها للمملكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت قبل أيام تخصيص رابط جديد عبر موقعها الإلكتروني لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وجاء ذلك في إجراء قالت إنه من شأنه تمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، بعد حجب السلطات القطرية رابطا خصصته المملكة لتسجيل بياناتهم.


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