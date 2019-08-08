24 أغسطس.. حسين الجسمى نجم موسم الطائف بالسعودية

يحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى ليلة ضمن حفلات موسم الطائف بالسعودية، وذلك يوم 24 أغسطس الجارى.





كان المطرب الإماراتى حسين الجسمى، قد نعى شهداء الحادث الإرهابى الذى وقع بالقرب من معهد الأورام فى المنيل؛ ونشر مقطع من أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود" التى غناها فى إحدى حفلاته الأخيرة فى مصر.





وعلق حسين على الأغنية التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلًا: "يا أغلى اسم فى الوجود.. يا مصر ‏يا اسم مخلوق للخلود.. يا مصر، مصر أقوى من الإرهاب".



