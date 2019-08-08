"القومي للتغذية" يحذر من تناول كميات كبيرة من اللحوم
الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:50 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن اللحوم ليست هي الضرورية لجسم الإنسان ولكن البروتين هو الضروري لجسم الإنسان؛ سواء من اللحم أو الدواجن أو البقول أو البيض أو غيره.
وأضاف "نزيه"، خلال حواره مع برنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن الدراسات أوضحت أن الرجل البالغ يحتاج إلى 60 جرام في اليوم، وأن المرأة البالغة تحتاج 56 جرام في اليوم.
وأوضح أن قطعة اللحم التي تزن 100 جرام نسبة البروتين بها 18%، ناصحًا المواطنين بتناول البيض، لافتًا إلى أن البيضة بها 6 جرام بروتين، ورغيف الخبز 8 جرام بروتين نباتي، مشيرًا إلى أن زيادة تناول اللحوم يؤثر بالسلب على الكلى والكبد.
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