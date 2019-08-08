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ليس نيمار.. ريال مدريد على مشارف إغلاق صفقة مدوية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:06 م
ليس نيمار.. ريال مدريد على مشارف إغلاق صفقة مدوية
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مني العوضي
 
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يصر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، على حسم انضمام بول بوجبا إلى صفوف الفريق قادماً من مانشستر يونايتد للاستفادة من خدماته بالموسم الرياضي الجديد.

وقال الصحفي الإسباني خوسي كارلوس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بوجبا سيكون لاعباً في ريال مدريد بعد الاتفاق مع مانشستر يونايتد مقابل 130+ 35 مليون يورو كأضافات.

وأشار الصحفي الإسباني إلى أن بوجبا سيوقع على عقد لمدة 6 مواسم وسيتقاضى 12 مليون يورو في السنة الواحدة.

الجدير بالذكر أن زيدان يُفضل التوقيع مع بوجبا لحاجة خط وسط الفريق لخدماته على عكس صفقة نيمار المعقدة بسبب دخول برشلونة في منافسة على ضم البرازيلي.

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