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وزارة الحج: تصريحات الحج لإعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:59 م
وزارة الحج: تصريحات الحج لإعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك
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الفجر السعودي
 
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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، الهدف من تصريح الحج، مؤكدة أن ذلك لإعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك.

وقالت الوزارة: "أخي الحاج .. أختي الحاجّة، تصريح الحجّ يهدف إلى إعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك، وفقًا للطاقة الاستيعابية لعناصر منظومة الحج من نقل وإيواء وغيرها".

وأضافت: "الحصول على تصريح الحج احترامًا لعظم الزمان والمكان ولأحد أعظم مبادئ الحج الذي جعله الله سواء للناس".
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