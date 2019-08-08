وزارة الحج: تصريحات الحج لإعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، الهدف من تصريح الحج، مؤكدة أن ذلك لإعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك.





وقالت الوزارة: "أخي الحاج .. أختي الحاجّة، تصريح الحجّ يهدف إلى إعطاء فرص متكافئة لراغبي أداء المناسك، وفقًا للطاقة الاستيعابية لعناصر منظومة الحج من نقل وإيواء وغيرها".





وأضافت: "الحصول على تصريح الحج احترامًا لعظم الزمان والمكان ولأحد أعظم مبادئ الحج الذي جعله الله سواء للناس".