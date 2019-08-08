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بعد الإعلان عن منفذ حادث معهد الأورام.. تامر أمين: "الداخلية مش بتهزر"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:00 م
بعد الإعلان عن منفذ حادث معهد الأورام.. تامر أمين: الداخلية مش بتهزر
تامر أمين
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن عضو حركة حسم الإرهابية المنبثقة عبدالرحمن خالد محمود هو منفذ حادث معهد الأورام الإرهابي.

وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن هذا اللبيان يعني أن جهاز الأمن القومي يعمل بدون هزار، متابعًا: "أنا سعيد بالتغير النوعي الذي حدث في وزارة الداخلية في التعامل مع مثل هذه الأحداث".

وأضاف: "زمان كانت وزارة الداخلية بتعلن عن منفذ أي عمليه بعد نصف ساعة، وبعد التحقيقات تعلن عن شخص آخر، وهذا كان يؤدي إلى ازعاج الرأي العالم".

ولفت إلى أن هذا الحدث أثبت أن أي عمل إرهابي يقف وراءه الإخوان، معقبًا: "أي عنف أو تخريب أو دم إخوان، اللي مش عايز يشوف دا، يتعامى عن الحقيقة، تاريخ الإخوان منذ نشأتهم تاريخ عنيف بامتياز".

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