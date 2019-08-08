الترسانة يحقق الفوز على الشعلة السعودي وديا

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة على الشعلة السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم 2019_ 2020 .





إفتتح التسجيل للترسانة اللاعب أحمد حسن، فى الدقيقة 41 ، ثم أحرز اللاعب حسين حمدى الهدف الثانى فى الدقيقه 45 ، وفى الشوط الثانى تمكن نادى الشعله من إحراز هدفه الوحيد.





وسبق للترسانة خوض عدد من التجارب الودية حيث حقق الفوز على بني سويف 4-3 وخسر من خورفكان الاماراتي 0-1 وتعادل مع الصفوة 0-0 قبل أن يخسر من أحد السعودي 0-1.



