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الترسانة يحقق الفوز على الشعلة السعودي وديا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:57 م
الترسانة يحقق الفوز على الشعلة السعودي وديا
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شيماء الجلاد
 
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة على الشعلة السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم، بهدفين مقابل هدف، ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم 2019_ 2020 .

إفتتح التسجيل للترسانة اللاعب أحمد حسن، فى الدقيقة 41 ، ثم أحرز اللاعب حسين حمدى الهدف الثانى فى الدقيقه 45 ، وفى الشوط الثانى تمكن نادى الشعله من إحراز هدفه الوحيد.

وسبق للترسانة خوض عدد من التجارب الودية حيث حقق الفوز على بني سويف 4-3 وخسر من خورفكان الاماراتي 0-1 وتعادل مع الصفوة 0-0 قبل أن يخسر من أحد السعودي 0-1.

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