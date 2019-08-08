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عاجل.. مكالمة مسربة بين شقيق منفذ حادث معهد الأورام وأحد قيادات حركة حسم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:57 م
عاجل.. مكالمة مسربة بين شقيق منفذ حادث معهد الأورام وأحد قيادات حركة حسم
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أمنية فوزي
 
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اتصال هاتفي مسرب، بين شقيق الإرهابي منفذ حادث معهد الأورام إبراهيم خالد محمود عبد الرحمن، ومحمد عايش، اسم حركي لأحد الكوادر الإرهابية لحركة حسم بالخارج بأحد المعسكرات الإرهابية بالخارج.

حيث قال محمد عايش، شقيق الإرهابي: "اتطمنت على أخوك"، في حين رد الأخير: "والله أنا مش عارف أوصله، معنديش طريقة إن أنا أوصله، هو كان معايا يوم السبت وقولتله حملي التلجرام وقعد يتوه وشوية ومشينا من غير ما أعمله".

وتابع شقيق الإرهابي": كلمني مرة من رقم تليفون وقالي متحاولش رن عليا أنا هبقى أكلمك".
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