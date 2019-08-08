عاجل.. فيديو جديد من كاميرات المراقبة يرصد خط سير إرهابي معهد الأورام حتى تنفيذ الواقعة

تنشر بوابة الفجر، فيديو جديد رصدته كاميرات المراقبة للحظة وجود الإرهابي بمحيط معهد الأورام بمنطقة قصر العيني قبل تنفيذ جريمته.





وأسفرت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة.





وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث.. حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة التنظيم الإخوان الإرهابي / عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن (حرکی / معتصم) والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام ۲۰۱۸ المعروفة بطلائع حسم.





وتابعت: تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته .





كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث، عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عکس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث.





كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم إستئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: والمضبوط حسام عادل أحمد محمد - حرکیا معاذ وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية. و الهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية.



