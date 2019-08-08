عاجل.. ننشر آخر ظهور لإرهابي حادث معهد الأورام قبل تنفيذ الواقعة (فيديو)

أسفرت جهود وزارة الداخلية في كشف ملابسات حادث إنفجار سيارة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة.





وقالت الداخلية، في بيان لها، إنه عقب إجراءات الفحص والتحري وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطني عن تحديد منفذ الحادث.. حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة التنظيم الإخوان الإرهابي / عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن (حرکی / معتصم) والهارب من الأمر بضبطه وإحضاره على ذمةإحدى القضايا الإرهابية لعام ۲۰۱۸ المعروفة بطلائع حسم .





وتابعت: تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها لأفراد أسرته .

كما توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة في الحادث، عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ وصولا لسيرها عکس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث . " كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية فتم إستئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من : و المضبوطا حسام عادل أحمد محمد - حرکیا معاذ وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية. و الهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين وهو أحد عناصرالتنفيذ بحركة حسم الإرهابية .





وأضافت: المدعو / إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن (شقيق الإنتحاری مرتكب الحادث) والذي يعد أحد وسائل الإتصال وتلقى التكليفات من كوادر حسم الإرهابية بالخارج أبرزهم .. الهارب / أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي (القيادى بتنظيم الإخوان الإرهابي) وكذا الهارب بإحدى الدول (الحركي / محمد عایش) وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة .. وحيث أنه عقب ضبط المدعو / إبراهيم خالد وحال قيامه بالإرشاد عن مكان إختباء الإرهابي الهارب / إسلام محمد قرني محمد السابق إتهامه في إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية .. بمنطقة التبين بحلوان وأثناء ذلك قام المدعو / إسلام محمد قرني بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو / إبراهيم خالد من الهروب برفقته حيث تم التعامل معهمامما أسفر عن مصرعهما .





كما أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة، عن تحديد وكرين إتخذتهما تلك العناصر للإختباء والإنطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية أحدهما مبنى مهجور بالطريق الصحراوي - بمركز إطسا بالفيوم والآخر شقة كائنة بالإسكان الإجتماعي بمنطقة شرق الشروق 3 بالقاهرة .. حيث تم إعداد المأموريات اللازمة وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات .. وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم حاولت الإجراءات.





وبمداهمة السوكر الأول بمركز اطسا بالفيوم حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية التفجير العبوات المتفجرة وإلقاءها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران وقامت القوات بالتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع (۸) عناصر من الخلية الإرهابية المجموعات المسلحة) والعثور بحوزتهم على (5 سلاح آلى ،۲ بندقية خرطوش ، ه عبوات متفجرة معدة للإستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية).





بمداهمة الوكر الثاني بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد (۷) عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على (4 س لاح آلى، ۱ بندقية خرطوش ، معمل التصنيع العبوات المتفجرة بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة ). "تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات .