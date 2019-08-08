توفيق عكاشة يحذر: "سنتعرض لعمليات نوعية على مدار الـ8 شهور قادمة"

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نوه الإعلامي توفيق عكاشة، بأن مصر ستتعرض لعمليات نوعية على مدار الثماني أشهر القادمة، موجهًا تحذير للأجهزة الأمنية قائلا: "مصر ستتعرض لعمليات لا يعملها إلا الله".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المصريين يجب أن يتحولوا إلى رجال أمن، ويكونوا حذرين مما يدور حولهم، مؤكدًا أن عملية معهد الأورام حدثت في اليوم الذي تسلمت فيه مصر آخر دفعة من صندوق النقد الدولي.



وأضاف: "لازم الناس تخاف عشان تشتغل رجال أمن"، حيث أن حادث معهد الأورام كان يستهدف به الـ 106 مليون مصري.

