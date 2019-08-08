ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توفيق عكاشة يحذر: "سنتعرض لعمليات نوعية على مدار الـ8 شهور قادمة"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:49 م
توفيق عكاشة يحذر: سنتعرض لعمليات نوعية على مدار الـ8 شهور قادمة
توفيق عكاشة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
نوه الإعلامي توفيق عكاشة، بأن مصر ستتعرض لعمليات نوعية على مدار الثماني أشهر القادمة، موجهًا تحذير للأجهزة الأمنية قائلا: "مصر ستتعرض لعمليات لا يعملها إلا الله".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن المصريين يجب أن يتحولوا إلى رجال أمن، ويكونوا حذرين مما يدور حولهم، مؤكدًا أن عملية معهد الأورام حدثت في اليوم الذي تسلمت فيه مصر آخر دفعة من صندوق النقد الدولي.

وأضاف: "لازم الناس تخاف عشان تشتغل رجال أمن"، حيث أن حادث معهد الأورام كان يستهدف به الـ 106 مليون مصري.
Advertisements
المزيد عن: حادث معهد الأورام حادث الأورام توك شو توفيق عكاشة اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
2
x
01:00
1
نابولي - إيطاليا