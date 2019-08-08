"القومي لمكافحة الإرهاب" عن حادث معهد الأورام: اكتمال الصورة بالكامل خلال الساعات المقبلة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:48 م
أمنية فوزي
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علق العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، على بيان الداخلية، الذي كشفت من خلاله ملابسات الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام، قائلًا: "جهد أمني متميز جدًا لوزارة الداخلية، وجهد تقني عالي".
وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن الداخلية كشفت عن ملابسات الحادث الذي أدانه العالم كله في أقل من 72 ساعة، لافتًا إلى أن الداخلية شكلت خريطة معلوماتية كشفت من خلالها عن ملابسات الحادث.
وأشار إلى أن كل الشكوك كانت تتجه نحو خلية حسم، نحو خلية تلقت تدريبات عالية، موضحًا أن حركة حسم لديها نمط في العمل؛ وهو استخدام خلايا عنصرية ربما لا تعرف عن بعضها البعض شيئًا.
وأكد أن الصورة ستكتمل بالكامل خلال الساعات المقبلة، متابعًا: "ربما البيان جاء موجزًا، ولكن لدى الأمن الوطني الكثير حتى يأخذ القانون مجراه".
وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن الداخلية كشفت عن ملابسات الحادث الذي أدانه العالم كله في أقل من 72 ساعة، لافتًا إلى أن الداخلية شكلت خريطة معلوماتية كشفت من خلالها عن ملابسات الحادث.
وأشار إلى أن كل الشكوك كانت تتجه نحو خلية حسم، نحو خلية تلقت تدريبات عالية، موضحًا أن حركة حسم لديها نمط في العمل؛ وهو استخدام خلايا عنصرية ربما لا تعرف عن بعضها البعض شيئًا.
وأكد أن الصورة ستكتمل بالكامل خلال الساعات المقبلة، متابعًا: "ربما البيان جاء موجزًا، ولكن لدى الأمن الوطني الكثير حتى يأخذ القانون مجراه".
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