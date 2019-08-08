بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:43 م
أحمد شاكر
Advertisements
Advertisements
نجح نادي بيراميدز إف سي، في الحصول على رخصة الأندية المحترفة بشكل رسمي لينهي الإجراءات قبل مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وأرسل اتحاد الكرة المصري شهادة رسمية لنادي بيراميدز يؤكد نجاحه في إنهاء إجراءات الحصول على رخصة الأندية المحترفة، بعد جهود قوية بذلتها الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي لإنهاء هذا الملف.
ويبدأ الفريق مشوار في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الثامنة من مساء السبت بمواجهة النجم الكونغولي في ذهاب كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي.
Advertisements
- العميد ممثلا لنادي بيراميدز في قرعة الدوري غدا
- ميدو جابر في المقاصة رسميا
- قرار ناري من الزمالك بعد هزيمة بيراميدز
- 3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي
- بالصور.. ديسابر يقود أول مران مع بيراميدز
- لاعبو بيراميدز يحتفلون بعيد ميلاد ديسابر
- بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش
- الأهلي يحصل على رخصة الأندية المحترفة للموسم الجديد