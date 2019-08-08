نيمار يفجر مفاجأة كبيرة وينشر صورة تُقربه من ريال مدريد

يقترب البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان من الرحيل عن صفوف فريقه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





ونشر لاعب باريس سان جيرمان نيمار جونيور، صورة له عبر "انستجرام" مع الأسطورة زين الدين زيدان والظاهرة البرازيلي رونالدو.





وتأتي صورة نيمار التي قام بمشاركتها عبر حسابه بـ"انستجرام" بالتزامن مع أنباء اقترابه من ريال مدريد بعد الاتفاق مع ناديه باريس سان جيرمان.





وكان نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن باريس هذا الصيف وسط اهتمام وترقب من أندية؛ ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة.



