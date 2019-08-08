شاهد.. لحظة رفع العلم المصري لأول مرة في برلمان أونتاريو بكندا

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عرض الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، لحظة رفع العلم المصري في مبنى برلمان أونتاريو الكندي بمناسبة الاحتفال بـ "يوليو شهر التراث المصري".



ويأتي هذا الحدث بفضل جهود أول نائب في البرلمان من أصل مصري، وشاركت وزيرة الهجرة في رفع العلم المصري، والسفير المصري في كندا.



هذا وقد كشفت وزارة الهجرة، أنه سيتم اطلاق مبادرة جديدة بنهاية العام تحت عنوان "مصر بداية الطريق"، والتي تهدف لتكريم كل المسئولين الأجنب الذين تلقوا تعليمهم في مصر، وتخرجوا من جامعاتها.