في اليوم العالمي لها.. 20 معلومة لا تعرفها عن "القطط"

يصادف 8 أغسطس، يوم القطط العالمي، الذي يعد احتفالا سنويا أطلقه الصندوق الدولي للعناية بالحيوان منذ عام 2002؛ للحث على الاهتمام بالقطط وتبنيها ورعايتها صحيًا؛ باعتبارها حيوانا أليفا؛ حيث يهتم كثيرون بتربية القطط في منازلهم، بينما يحرص آخرون على إطعام الضال منها في الشوارع.

وهنا تقدم " الفجر "، أهم المعلومات عن القطط تزامنا مع الاحتفال بيومهم العالمي، وذلك من خلال السطور القادمة.

1- القطط لديها نحو 30 سنا حادا.

2- تمتلك عيون القطط طبقة عاكسة تعمل على تضخيم الضوء ورؤية الشيء بشكل أفضل 6 مرات خلال الضوء منخفض.

3- تمتلك القطط لسانا شائكا.

4- أذن القط به نحو 23 عضلة لمساعدتها على تحديد مكان الفريسة.

5-لا تمتلك القطط القدرة على التركيز في رؤية الأشياء القريبة منها بنحو مسافة 30 سنتيمتر لامتلاكها عيون كبيرة.

6-تحلم القطط في أثناء نومها مثل الإنسان خلال النوم العميق، ما يعني أنّها تنتج ذات الموجات التي ينتجها البشر.

7-تنام القطط نحو 16 ساعة في اليوم.

8- تمتلك القطط لغة معقدة وأصوات مختلفة للتواصل مع الحيوانات الأخرى، أو مع أصحابها من البشر، من خلال المواء الذي يعبر عن جوعها أو احتياجها للاهتمام.

9- بإمكان القطط شرب مياه البحر للبقاء على قيد الحياة.

10- لا يتشابه صوت القطط، إذ تنفرد كل قطة بصوتها وموائها الخاص.

11- عمر القطط التي تعيش في المنازل أكثر من التي تعيش في الشوارع.

12- لا تمتلك القطط غدد عرقية مثل البشر لكنها تفرز العرق من خلال المخالب.

13-عند شراء قطة، يجب توفير التغذية المناسبة لها سواء الطعام المخصص الذي يمكن شرائه من محال الحيوانات الأليفة، أو تقديم اللحوم والجبن الأبيض واللبن لها.

14- تهوى القطط النوم على وسادة؛ لذلك عليك توفير واحدة لها حتى تشعر بالراحة ولا تلجأ للنوم بجانبك على السرير ليلًا.

15- يجب حفظ الدقيق والألبان في مكان يصعب للقطط الوصول إليه؛ لأن هذه من الأشياء التي تعبث القطط بها دائمًا ويمكن أن تفسدها بسهولة.

16- كما أنه من المفترض متابعة الحالة الصحية للقطة بمجرد شرائها حتى تحميها من الأمراض، إضافة إلى وجود عدة لقاحات يجب أن تحصل عليها القطة لتكون آمنة من الأمراض، مثل فيروس نقص المناعة.

17- يجب أيضًا توفير صندوق ملئ بالرمال؛ لأنه يعتبر المرحاض الخاص بالقطط، حيث إن القطط ترغب في أن يكون هناك رمال تقضي فيها حاجتها، لكن يمكن تدريب القط فيما بعد على دخول المرحاض العادي، وإلى أن يحدث ذلك يجب توفير الرمل والصندوق، بدلًا من أن تفسد القطة رائحة المنزل.

18.يجب تنظيف القط بشكل دائم حتى لا تظهر "البراغيث" في الفروة، ثم تنتقل إلى الأطفال عن طريق اللعب معه ولمسه.

19- وحتى تحافظ على نظافة القط يجب أن يستحم 3 مرات في الأسبوع في فصل الصيف، أما في الشتاء فمرة واحدة فقط أسبوعيًا.

20- من الأفضل توفير كرة من الخيط للقط؛ حتى يقوم باللعب بها بدلًا من شد الأغراض المنزلية والمفروشات بهدف المرح.