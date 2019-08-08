"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة على المملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الجمعة، في المملكة، قائلة إنه من المتوقع حدوث نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، نجران.

وشملت التوقعات استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات الطائف، كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على مكة المكرمة.