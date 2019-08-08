أفضل 5 لاعبين في ذهاب أبطال آسيا

أشارت تقارير صحفية إلى أفضل 5 لاعبين في المنطقة العربية، لذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وكشف موقع "FOX Sports Asia"، أن أفضل خمس لاعبين في ذهاب دور الـ16 من أبطال آسيا، هم: "كارلوس فيلانيوفا لاعب الاتحاد، قاسم حديفر لاعب فريق ذوب أهان، محمد الشامسي نجم الوحدة، ادميلسون جونيور للعب الدحيل، بافتيمبي جوميز نجم الهلال".





وبرز جوميز في مواجهة الأهلي ضد الهلال؛ عندما سجل هاترك من أصل أربعة أهداف أحرزهم نادي الهلال مقابل إثنين.