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مصدر أمني: تحديد إرهابي من عناصر خلية حسم المنفذة لحادث انفجار معهد الأورام

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:36 م
مصدر أمني: تحديد إرهابي من عناصر خلية حسم المنفذة لحادث انفجار معهد الأورام
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هبة عبد الحفيظ
 
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أكد مصدر أمني، أنه تم تحديد إرهابي من عناصر خلية حسم الإرهابية المنفذة لحادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام.

وقالت وزارة الداخلية، منذ قليل، إنه تم تحديد هوية الإرهابي منفذ عملية تفجير معهد الأورام، وأنها ستصدر بيان عاجل، بعد قليل، يكشف ملابسات حادث الانفجار.

وكانت كشفت وزارة الداخلية، في بيان سابق، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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