مطار الدمام: تفويج أكثر من 8 آلاف حاجاً إلى المشاعر
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:32 م
الفجر السعودي
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غادر المنطقة الشرقية أكثر من 8000 حاجاً عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام على متن 19 رحلة، على أن تستكمل آخر الرحلات القادمة فجر غدٍ (الجمعة).
وأطلقت إدارة المطار مبادرة "مشاعر" لتفويج الحجيج عبر شركة مطارات الدمام، وخصصت المبادرة بوابات خاصة لرحلات الحجاج بما في ذلك إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر، وساهم متطوعون ومتطوعات في المبادرة التي وصفها حجاج بيت الله الحرام بـ«المهمة والرائعة»، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد.
ونفّذت إدارة المطار خطة شملت 4 مراحل للتفويج، بدأت باستقبال الحجاج، وشحن أمتعة الحجاج من المساء، وتخصيص منطقة انتظار، وتفويج الحجيج والصعود إلى الطائرة، وتم توزيع كتيبات توعوية دينية وحقيبة احتوت على مستلزمات الحاج.
وأطلقت إدارة المطار مبادرة "مشاعر" لتفويج الحجيج عبر شركة مطارات الدمام، وخصصت المبادرة بوابات خاصة لرحلات الحجاج بما في ذلك إجراءات التفتيش الخاصة بالسفر، وساهم متطوعون ومتطوعات في المبادرة التي وصفها حجاج بيت الله الحرام بـ«المهمة والرائعة»، مقدمين شكرهم للقيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد.
ونفّذت إدارة المطار خطة شملت 4 مراحل للتفويج، بدأت باستقبال الحجاج، وشحن أمتعة الحجاج من المساء، وتخصيص منطقة انتظار، وتفويج الحجيج والصعود إلى الطائرة، وتم توزيع كتيبات توعوية دينية وحقيبة احتوت على مستلزمات الحاج.
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