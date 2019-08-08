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أوقاف القليوبية: مبيعات صكوك الأضاحي تحقق 3 ملايين جنيه حتى الآن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:32 م
أوقاف القليوبية: مبيعات صكوك الأضاحي تحقق 3 ملايين جنيه حتى الآن
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محمد نبيل
 
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أعلنت مديرية أوقاف القليوبية، أن الحصيلة النهائية لصكوك الأضاحي لهذا العام بلغت نحو 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار مشروع وزارة الأوقاف، وتنفيذًا للخطة التي وضعتها المديرية على مدار الأيام القليلة الماضية بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل الوزارة والذى أكد  بدوره إن المديرية  حققت رقما غير مسبوق فى جمع  صكوك للأضحية.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية،في تصريح صحفى الخميس، الشكر إلى أهالي القليوبية على ثقتهم في وزارة الأوقاف متمثلة في مديرية الأوقاف  بالمحافظة وهذه الثقة يمثل تكليفا مهما في أعناق قيادات المديرية. 

وأوضح "أبو السعود"، أن ما حدث في تجميع هذا الكم من الصكوك هذا العام هو نتاج الشفافية فى توزيع اللحوم على المناطق الأكثر احتياجا وجهود العلماء بالمديرية في توصيلها لمستحقيها دون أدنى مجاملة.

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