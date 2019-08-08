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البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:29 م
البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الخميس
بورصة فرانكفورت
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وكالات
 
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أغلقت البورصات الأوربية في نهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفعت بنحو 2.3 %.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تعافي الأسواق العالمية وسط صعود عوائد السندات الحكومية، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات رسمية في الصين عن ارتفاع الصادرات بأكبر وتيرة منذ شهر مارس الماضي.

ويراقب المستثمرون عملة اليوان، بعدما حدد البنك المركزي في الصين اليوم السعر المرجعي لها أمام الدولار عند مستوى 7.0039 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 21 أبريل 2008.

ولاتزال الشركات الأوروبية مستمرة في عملية الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثاني، حيث أعلنت اليوم شركات "أديداس" و"دويتشه تيلكوم" التقرير المالي للربع الثاني من العام.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة إلى 376.6 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.3 بالمائة عند 5387.9 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 7285.9 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 11845.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1210 دولار.
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