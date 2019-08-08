بالصور.. حملة مكبرة بنصر النوبة لإزالة التعديات

وفى هذا الإطار نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة لـ 7 حالات، بجانب 8 حالات فورية، ومن جانبه أوضح العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بأن هناك تعليمات مشددة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات المختصة لإزالة كافة أشكال التعديات أولًا بأول.



وأشار إلى أن الحملة التى تم تنفيذها أستهدفت إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمناطق قروى عنيبة بإجمالى 7 قرارات على مساحة 10 ألاف و105 متر مربع، بجانب 8 حالات إزالة فورية بمساحة 8400 متر مربع.



وأوضح محمد البنا بأن الحملة شاركت فيها قوات أمنية بقيادة اللواء خالد يوسف مساعد مدير أمن أسوان، بجانب رئيس قروى عنيبة والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.





تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء كانت بناء أو زراعية، وذلك ضمن أعمال الموجه الثالثة عشر والتى يأتى تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هيبة الدولة وإسترداد حق الشعب.