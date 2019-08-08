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خالد مخلص مخرجًا ومديرًا فنيا لبرنامجي "قعدة صبايا" و"أنا حوا" على "المحور"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:25 م
خالد مخلص مخرجًا ومديرًا فنيا لبرنامجي قعدة صبايا وأنا حوا على المحور
خالد مخلص
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الفجر الفني
 
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تولى خالد مخلص مهام إخراج والمدير الفني لبرنامجي "قعدة صبايا" تقديم نيرمين شريف وشيري عبد الحميد، و "انا حوا" تقديم أميرة بدر، ومن المقرر انطلاقهم قريبا على شاشة المحور.

والجدير بالذكر أن المخرج خالد مخلص يعمل بالتليفزيون المصري وعمل سابقا مخرجا بART و ومخرجا بقنوات مودرن مديرا عاما لقناة الفراعين ومخرج لبرامج الاعلامي توفيق عكاشة والاعلامي عبد الناصر زيدان والإعلامي محمد الغيطي والإعلامي احمد عبد العزيز ومديرا فنيا لقناة ltc.

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