خالد مخلص مخرجًا ومديرًا فنيا لبرنامجي "قعدة صبايا" و"أنا حوا" على "المحور"
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:25 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تولى خالد مخلص مهام إخراج والمدير الفني لبرنامجي "قعدة صبايا" تقديم نيرمين شريف وشيري عبد الحميد، و "انا حوا" تقديم أميرة بدر، ومن المقرر انطلاقهم قريبا على شاشة المحور.
والجدير بالذكر أن المخرج خالد مخلص يعمل بالتليفزيون المصري وعمل سابقا مخرجا بART و ومخرجا بقنوات مودرن مديرا عاما لقناة الفراعين ومخرج لبرامج الاعلامي توفيق عكاشة والاعلامي عبد الناصر زيدان والإعلامي محمد الغيطي والإعلامي احمد عبد العزيز ومديرا فنيا لقناة ltc.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- أحدث ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد إسقاط عضويته في البرلمان (صور)
- عودة "عكاشة" وبرنامج خالد أبو بكر وحبس خيري رمضان.. أزمات ومفاجآت إعلامية في أيام معدودة
- سر حول طريقة ظهوره.. القصة الكاملة لـ"عودة توفيق عكاشة"
- وليمة عشاء لتوفيق عكاشة مع مذيعات "الفراعين" (صورة)
- "عكاشة": انطلاق "الفراعين" رسميًا أول يوليو المقبل بأجندة قومية تنموية
- توفيق عكاشة: "محدش سأل عني لما قعدت في البيت"