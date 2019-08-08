حاصل على "جائزة فيديك".. 6 معلومات عن قطار المشاعر المقدسة

بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام بإدخال قوائم الحجاج المستهدف نقلهم والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويظهر مشروع قطار المشاعر المقدسة الذى تشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهو شاهد على المشروعات العملاقة التى تنفذها المملكة والجهود التي تبذلها لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير الخدمات المقدمة لهم بالمشاعر المقدسة.

وهنا ترصد " الفجر " أهم المعلومات عن قطار المشاعر المقدسة تزامنا مع انطلاقه، وذلك من خلال السطور القادمة.

ما هو قطار المشاعر؟

قطار المشاعر المقدسة هو خط سكة حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة وهي: منى، وعرفات، ومزدلفة، وبدأ تنفيذ المشروع في 2008 من خلال الشركة الصينية لإنشاء السكك الحديدية السعودية المحدودة، بتكلفة إجمالية بلغت 6,650,000,000 ريال سعودي، وتم افتتاحه في نوفمبر 2010، وتشرف عليه هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

مكوناته

ويتكون المشروع من 17 قطارًا، تضم 204 عربة، وتستوعب كل عربة منهم 300 راكب، وهناك عربتان أمامية وخلفية للقيادة.

الهدف منه

يهدف المشروع للتخفيف من الازدحام المروري، وسهولة التنقل، وهو ما أسهم في تنفيذه خلال مدة وُصفت بالقياسية، وكما ساعد في الاستغناء عن 50 ألف مركبة وحافلة تدخل إلى المشاعر، واستغلال المساحات لبناء خيام تستوعب عدد أكبر من الحجاج.

طول المسار

ويبلغ طول المسار نحو 18.1 كم، ويرتفع بنحو 8-10 أمتار عن سطح الأرض، ويصل إلى 45 مترًا عند منشأة الجمرات، وتبلغ طاقته الاستيعابية 72,000 شخص في الساعة الواحدة، وكما يحتوي المشروع على تسعة محطات، بطول 300 متر لكل محطة، تبدأ من مكة المكرمة، ثم يمر القطار بثلاث محطات في مشعر عرفات، وثلاثة في مشعر مزدلفة، ثم محطة في في بداية مشعر منى، وأخرى وسطه، وتكون المحطة الأخيرة عند الدور الرابع بجسر الجمرات.

مصاعد كهربائية

ويتم الوصول إلى أرصفة القطار عن طريق منحدرات ومصاعد وسلالم عادية وكهربائية، وبوابات أوتوماتيكية تفصل بين القطار ومناطق التحميل ومناطق الانتظار، وتتميز بتقنية الاستشعار عن بعد للتعرف على حاملى التذاكر التى تباع للشركات والمؤسسات، فيما يتم تفويج الحشود إلى المحطات فى مسارات محددة إلى مناطق الانتظار أسفل المحطات التى تستوعب أكثر من 3000 حاج.

أعمدة خرسانية

وتم إنشاؤه بأرقى المواصفات على أعمدة خرسانية فى الجزيرة الوسطى للطريق، وبُنى بهذه الطريقة لتستغل المساحات الأرضية فى نصب خيام الحجاج.

جائزة فيديك العالمية

وحصل مشروع قطار المشاعر المقدسة، على جائزة "فيديك" العالمية، الذى تم اختياره من قبل منظمة الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية من بين أفضل 24 مشروعًا على مستوى العالم خلال الـ 100 عام الماضية، وذلك لتميّز المشروع وإسهامه فى تحسين ظروف الحياة، وتخفيف الزحام، والمحافظة على نظافة البيئة من آثار التلوث الناجم عن عوادم السيارات.

كما فاز مشروع قطار المشاعر "الخط الجنوبي" ضمن "منشأة الجمرات" بجائزة "فرانس إيدل مان أوارد" بالولايات المتحدة الأميركية، لأفضل البحوث التطبيقية والتشغيلية .

ويأتى مشروع تظليل ممرات ومنحدرات المشاة المؤدية لمحطات القطار بمشعر منى، وممرات مشروع ربط العزيزية بمنشأة الجمرات،ليخدم سالكى هذه الممرات ويقيهم من أشعة الشمس والعوامل الجوية الأخرى.

ويعد مشروع ضبط الحشود واحدًا من المشروعات التنظيمية التى تقدم جهودًا ملموسة بمحطات قطار المشاعر المقدسة، ويهدف إلى ضبط وفرز وتنظيم حركة الحجاج فى المسارات المؤدية إلى بوابات محطات القطار، وفرز حملة التذاكر على بوابات القطار، وضبط وتنظيم حركة الحجاج أسفل محطات القطار، وتسهيل حركتهم للصعود إلى أرصفة محطات القطار عبر المصاعد والسلالم، وحماية أسوار وبوابات المحطات، ومنع الافتراش داخل المحطات.

ويتكامل مشروع قطار المشاعر مع بقية المشروعات التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، فى منظومة تجسّد اهتمام المملكة بشئون الحرمين الشريفين، وبخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.