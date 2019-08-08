الآثار تكلف يمنى إسماعيل كمعاون للوزير في متابعة أعمال المتحف المصري الكبير

في إطار حرص وزارة الآثار على تمكين شباب العاملين بالوزارة والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات للترقي بالمناصب القيادية، أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا بندب يمنى إسماعيل المهندسة بالمتحف المصري الكبير، للعمل معاونًا لوزير الآثار لمتابعة أعمال مشروع المتحف.





وسوف يكون من مهام منصبها متابعة ملف مجلس إدارة المتحف، وملف إنهاء الأعمال الهندسية وأعمال المنطقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى كل ما يسند إليها من أعمال وتكليفات إضافية في هذا الإطار.



