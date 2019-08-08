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نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:21 م
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
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محمد نبيل
 
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قادت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات المقامة علي كباري الرياح التوفيقي ببنها بمنطقة وابور الثلج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، وذلك بحضور المهندس حمدي سلامة رئيس  مدينة بنها والعميد  محمد جابر رئيس شرطة المرافق والعميد محمد مأمور قسم بنها أول وإدارة الإشغالات والكهرباء وتحسين البيئة بالمجلس،حيث تمت أعمال رفع كافة الاشغالات علي الصينية الخرسانية أسفل الكباري، والتي جاري العمل علي تطويرها وتجميلها استكمالا لتطوير الميدان، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء مرزوق محافظة الإقليم، بالبدء في تجميل المنطقة لتكون متنفسا للمواطنين.


وأشادت "ريان" خلال الحملة بجهود رجال الأمن العقيد سيد محمد سيد مأمور قسم أول بنها،والنقيب محمد محمود غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، والنقيب محمد السيد العسال معاون مباحث قسم أول بنها، والملازم اول حسن سيد حسن معاون مباحث قسم أول بنها.

والمسئولين بمجلس المدينة علي إمام علي نائب رئيس المدينة،وأمان عصر نائب رئيس المدينه،ونبوي أحمد السيد مدير الإشغالات بمجلس المدينه،وخالد سعيد محمد مدير إدارة النظافة بمجلس المدينه،وعادل عبدالعزيز طعيمة مدير الحدائق بمجلس المدينة،لمجهودهم في إزالة الباعة الجائلين من منطقة كباري الرياح التوفيقي(وابور الثلج) وتجميل وتشجير المكان.
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتجميل كباري بنها (صور)
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