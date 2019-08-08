الشناوي ينتظم في مران الأهلي

انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الشناوي أمس الأربعاء تدريبات بدنية جزئية ضمن مران الحراس والذي يشرف عليه طارق سليمان مدرب حراس المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.