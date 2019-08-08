الشناوي ينتظم في مران الأهلي
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:11 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
انتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول
لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي إطلع
برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الشناوي أمس الأربعاء تدريبات بدنية
جزئية ضمن مران الحراس والذي يشرف عليه طارق سليمان مدرب حراس المرمى.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من
جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال
إفريقيا.
Advertisements