"المرو": 4087 مركبة محجوزة داخل مكة

كشفت إدارة المرور، اليوم الخميس، عن عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة، والتي بلغت 4087 مركبة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل مجموع المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة إلى ٤٠٨٧ مركبة".

وأضافت: "وتم نقل جميع ركابها من الحجاج النظاميين عبر وسائل النقل العام لمقاصدهم داخل مكة المكرمة".