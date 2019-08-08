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"المرو": 4087 مركبة محجوزة داخل مكة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:08 م
المرو: 4087 مركبة محجوزة داخل مكة
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الفجر السعودي
 
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كشفت إدارة المرور، اليوم الخميس، عن عدد المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة، والتي بلغت 4087 مركبة.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل مجموع المركبات المحجوزة بمداخل مكة المكرمة إلى ٤٠٨٧ مركبة".

وأضافت: "وتم نقل جميع ركابها من الحجاج النظاميين عبر وسائل النقل العام لمقاصدهم داخل مكة المكرمة".

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المزيد عن: مكة المكرمة محجوزة إدارة المرور 4087 مركبة
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