استعدادات نقل الحجاج إلى الشعائر المقدسة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:12 م
أمنية فوزي
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قال رئيس بعثة الحج المصرية، إن هناك تطورًا في غرفة العمليات، موضحًا أنه من السهل جدًا التعرف على أي شخص يتوه أو يتعرض لفقدان ذاكرة؛ سواء ببصمة اليد، أو الأسورة، أو الكارت الذي يمتلكه.
في حين قال اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، خلال تصريحاته لـ فضائية "المحور" اليوم الخميس، إنه تم إعداد فريق عمل كامل منذ 10 أيام؛ لمتابعة المطوفين أثناء تجهيز المخيمات في عرفة ومنى.
وأضاف "لطفي"، أنهم أكدوا أن تكون المخيمات ألماني ضد الحريق، لافتًا إلى أن الأتوبيسات التي ستنقلهم حديثة ومجهزة بخاصية الجي بي إس.
في حين قال اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية، والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، خلال تصريحاته لـ فضائية "المحور" اليوم الخميس، إنه تم إعداد فريق عمل كامل منذ 10 أيام؛ لمتابعة المطوفين أثناء تجهيز المخيمات في عرفة ومنى.
وأضاف "لطفي"، أنهم أكدوا أن تكون المخيمات ألماني ضد الحريق، لافتًا إلى أن الأتوبيسات التي ستنقلهم حديثة ومجهزة بخاصية الجي بي إس.
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