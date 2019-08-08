يمن الحماقي: هناك تحسن كبير في أداء الاقتصاد المصري
الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:11 م
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس، إن إعلان وزارة التخطيط انخفاض معدل التضخم إلى 7،8%، وانخفاض البطالة إلى 7،5%، يعني أن هناك تحسن في مؤشر الاقتصاد المصري.
وأشارت "الحماقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لزيادة الإنتاج، وعدد منافذ بيع الاسلع، ومن ثم تقل حلقات التداول الوسطي بين التاجر والمستهلك.
وأكدت أن انخفاض أسعار بعض السلع يعد انعكاس لزيادة الإنتاج، وضبط الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.
وأشارت "الحماقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لزيادة الإنتاج، وعدد منافذ بيع الاسلع، ومن ثم تقل حلقات التداول الوسطي بين التاجر والمستهلك.
وأكدت أن انخفاض أسعار بعض السلع يعد انعكاس لزيادة الإنتاج، وضبط الأسواق، بالإضافة إلى انخفاض سعر الدولار.
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