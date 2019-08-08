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إصابة عامل إثر مشاجرة بالمنيا بسبب لعب الأطفال

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:10 م
إصابة عامل إثر مشاجرة بالمنيا بسبب لعب الأطفال
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احمد الخميسي
 
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إصيب عامل في العقد الخامس من العمر بجرح طعني بالبطن من الناحية اليسري يشتبه في كونه نافذ وذلك خلال مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ الي مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام يفيد بدخول المصاب

" سيد. ج. م. أ" 43 عامًا عامل ومقيم بعزبة الإصلاح بالبرجاية مركز المنيا ومصاب بجرح طعني من الناحية اليسري يشتبه في كونه نافذًا.

وبإنتقال قوات الأمن برئاسه المقدم أحمد صلاح مفتش مباحث المركز والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث مركز المنيا تبين ان وراء احداث إصابة المذكور

" كريم. م. ع. س" 24 عامًا عامل ومقيم البرجاية وذلك على إثر مشاجرة بسبب لهو الأطفال، تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وانه تخلص من السلاح المستخدم في إحدى المصارف.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.
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