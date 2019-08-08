التعادل يحسم مباراة بيلا وشربين الودية

انتهت قبل دقائق، المباراة الودية الأولى لفريق بيلا الصاعد حديثا للقسم الثانى أمام ضيفه شربين أحد أندية القسم الثالث بالدقهلية بالتعادل السلبى بدون أهداف.

شهدت المباراة تجربة العديد من العناصر من كلا الفريقين من أجل الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين للموسم الجديد حيث أشرك ياسر رضوان المدير الفنى لبيلا تقريبا تشكيلين مختلفين على مدار شوطى المباراة فى أولى الوديات التجريبية للموسم المقبل بدورى القسم الثانى.

على الجانب الأخر أشرك نبيل حلمى المدير الفنى لشربين العديد من العناصر الجديدة من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم وإنسجامهم مع العناصر القديمة والتى استمرت مم الموسم الماضى مع الفريق استعدادا لمنافسات دورى القسم الثالث والمتوقع إنطلاقها فى النصف الثانى من أكتوبر.