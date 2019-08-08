"ذبح الأضاحي مجاناً".. كيف استعدت الحكومة بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى؟

أيام قليلة تفصل المواطنين عن عيد الأضحى المبارك، ولهذا اتخذت الحكومة الاستعدادات الأخيرة لها، من أجل تجهيز وتطوير الشوارع والحدائق العامة والمجازر من أجل استقبال المواطنين في العيد، وفي السطور التالية نسرد أبرز تفاصيل تلك الاستعدادات.

غرفة عمل مركزية بالقاهرة

قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن وجود أي قصور في تقديم الخدمات وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والهيئات.

وأعلن عبدالعال، حالة الطوارئ بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال أي حالات طارئة ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات الجماهيرية.

وشدد المحافظ، خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ونواب المناطق ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية والمرور وهيئات النقل العام ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، على توفير كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء بعدم وجود شوادر الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية، لكن يسمح بوجودها في المناطق المتطرفة والشوارع الداخلية بشرط الحصول على ترخيص من الحي لعدم إعاقة المرور، وتحرير المحاضر البيئية اللازمة للمخالفين.

استعدادات مكثفة بالحدائق العامة

وفي محافظة الإسكندرية، قامت أحياء عروس البحر، بإستعدادات مكثفة للحدائق العامة التى تقع فى نطاقها، وذلك إستعدادا لاستقبال الزائرين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث أشار حى وسط الإسكندرية فى بيان له، أنة تم تواصل أعمال الرى والصيانة اليومية بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل، والتى تم تطويرها مؤخرا ستعدادا لاستقبال الزائرين فى العيد.

كما تواصلت أعمال النظافة وتنسيق الحدائق بمنطقة جامع القائد إبراهيم، وأعمال النظافة وقص النجيل بحدائق الكورنيش، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع المستوى الحضارى والجمالى للحدائق بالحى، استعدادا للأعياد.

فتح حدائق بالمجان

أما بأسيوط، فقد أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، من خلال فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط ومراكز المحافظة، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد، وفتح حديقة "الإيمان العامة" بمنطقة السادات بالمجان بعد تطويرها بواسطة طلاب التعليم الفني.

ووجه محافظ أسيوط، في بيان له، بالتنسيق بين كل المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة وتشكيل غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة ومواجهة أي طوارئ خلال الاحتفالات.

مطروح تستعد لعيد الأضحى بفتح مجزر علم الروم للذبح مجانا

كما استعدت محافظة مطروح لعيد الأضحى كذلك، فقد قرر اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، فتح مجزر علم الروم الرئيسي لمدينة مرسى مطروح ، لذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين.

وزار المحافظ، المجزر، للتعرف على مدى استعداده للعيد، مع تهيئة المكان من حيث النظافة والمعدات اللازمة، وسرعة إنهاء أعمال الذبح والتخلص من المخلفات بطريقة صحية تحافظ على البيئة، مع التاكيد على وجود الإشراف البيطري.

فيما وفَّرَ مجلس مدينة مرسى مطروح صندوق تجميع لمخلفات المجزر، وفرن لحرق جميع المخلفات والتخلص منها بيئيا.