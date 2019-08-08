الإسماعيلية تعلن حالة الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة التدابير استعدادا لهذه المناسبة المباركة مشيرا الى أنه تم التأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارىء بمختلف مديريات الخدمات والوحدات المحلية بجميع مستوياتها ووقف الأجازات لجميع المسؤلين والمضى قدما فى تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات وخاصة منافذ بيع اللحوم من أجل احكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء علاوة على التأكد من سلامة كافة المعروضات من اللحوم وباقى السلع ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال للمواطنيين خلال تلك الفترة ومنع اية تجاوزات من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين.





كما أكد محافظ الإسماعيلية على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتلاعب بقوت المواطنيين أو المساس بأسعار السلع خلال فترة العيد كما أنه لن يسمح بافتعال او خلق أى شكل من أشكال الأزمة مشيرا الى أنه تقرر تشكيل فرق حملات رقابية تضم ممثلى كافة الاجهزة المعنية والأمنية بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها علاوة على غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات لتلقى أى بلاغات أوشكاوى من المواطنيين والتعامل معها بشكل فورى.





جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الطارىء التى عقدها بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة بجميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها استعدادا لاستقبال العيد.





وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع مديرية الامن وكافة الأجهزة الأمنية لتأمين جميع الساحات المفتوحة لأداء شعائر صلاة العيد والتأكيد على تفعيل دور غرف العمليات لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنيين.



