تقارير.. نجم ريال مدريد لن يدخل ضمن صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الأسباني، لن يدخل ضمن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلي النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت إذاعة "كواترو" الإسبانية أن لوكا مودريتش لن يدخل ضمن صفقة نيمار المحتملة لريال مدريد، مؤكدة أن رغبة اللاعب هي الاستمرار مع النادي الملكي في الموسم المقبل.





وكانت تقارير صحفية أكدت أن ريال مدريد عرض على باريس سان جيرمان 120 مليون يورو بالإضافة للكرواتي "مودريتش" مقابل التعاقد مع البرازيلي نيمار خلال الميركاتو الصيفي الحالي.