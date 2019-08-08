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عبد الله السعيد في الأهلي.. وغضب جماهيري بعد انتشار صورته

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:54 م
عبد الله السعيد في الأهلي.. وغضب جماهيري بعد انتشار صورته
عبد الله السعيد
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الفجر الرياضي
 
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شهدت الساعات الماضية افتتاح غرف ملابس الأهلي بمقر النادي الأحمر في التتش، حيث قام المسئولون بوضع صور اللاعبين السابق للقلعة الحمراء داخلها.

 

وقامت بعض جماهير الأهلي بالاعتراض على تواجد صورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالي، داخل غرف ملابس الفريق بجوار أسماء كبيرة كالكابيتانو حسام غالي وعماد متعب وغيرهم.

 

وكان مسئولو الأهلي قاموا بافتتاح غرف ملابس النادي حيث توجد بعض قاعة للمحاضرات وصالة ألعاب وساونا وجاكوزي.

 

 

 

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