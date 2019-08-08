"تعليم القاهرة" تشهد ختام المسابقة المؤهلة لـ"يوسي ماس" العالمية فى كامبوديا ديسمبر المقبل

احتفلت أمس الأربعاء مؤسسة "يوسي ماس العالمية"، بالطلاب المؤهلين فى ختام المسابقة القومية السنوية، للمنافسة على مستوى عالمى، حيث سيشاركون فى المسابقة الدولية رقم 24 التى ستقام فى كامبوديا ديسمبر 2019، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور عماد محمد منصور مدير عام الإدارة العامة للمدارس المنتجة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والدكتورة عبير محمد انور مدير عام إدارة الموهوبين والتعليم الذكي.









وشهدت احتفالية تخريج طلاب القاهرة، إقامة المسابقة القومية السنوية والتى تعتمد على قدرات الطلاب للإجابة عن ٢٠٠ مسألة حسابية فى زمن أقصاه ٨ دقائق وبدون استخدام الآله الحاسبة، ويعد برنامج أكاديمية يوسي ماس أهم البرامج القائمه على تنمية قدرات ومهارات الطفل من تركيز وانتباه زيادة على مهارات السرعة البصرية والسمعية وتخيل الارقام، وذلك بتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة فى المراحل العمرية ( من ٤ الى ١٢ سنه) التى يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه.









وأيضا شهدت الاحتفالية مسابقة spelling Bee الخاصة بتنمية مهارات اللغة الانجليزية، be ومسابقة flash computation و شهدت أيضا تخريج طلاب أكاديمية ( جو ) ويعد برنامج JOE رحلة الى ريادة الأعمال مكون من أربع مراحل يسعى من خلاله إلى تعريف طلابه ( من٨ الى ١٦ سنه ) المفاهيم المتعلقة بريادة الأعمال ومحو الأمية المالية من خلال التعليم التجريبى باستخدام منهج سنغافورى يعد الأول من نوعه فى مصر يتعلم فيه الطالب كيفية بدء العمل التجارى عن طريق تعلم مبادئ واساسيات التسويق و أخلاقيات العمل الجماعي وتحفيز الذات ويقومون بمساعدة البرنامج بانشاء الأعمال التجارية الصغيرة الخاصة بهم برفقة فريق من زملائهم الآخرين بعدما تكون لديهم فى نهاية البرنامج عقلية ريادة الأعمال.







