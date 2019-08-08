نشر شبكات "الجيل الخامس" في 196 موقعًا لخدمة الحجاج

نشرت شركة الاتصالات السعودية، شبكة الجيل الخامس في 196 موقعًا بالمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتقديم خدمات مميزة لضيوف بيت الله الحرام وخدمة القطاعات المشاركة، كما قدمت العديد من الخدمات والتقنيات والحلول الرقمية في حج هذا العام 1440هـ.

وجهزت الشركة 230 عربة للدعم الفني للشبكة بجانب 55 مركزًا للصيانة و50 فريقًا فنيًّا للطوارئ، يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجيج ومختلف القطاعات العاملة في الحج.

كما وفرت أكثر من 190 مركز خدمة منتشرة بالعديد من المناطق مثل المطارات وأماكن إقامة الحجاج ومنافذ البيع بالتجزئة مزودة بتقنية إعادة الشحن الإلكتروني، فضلًا عن 20 منصة بيع بين مشعر منى وعرفة.

ووفرت الشركة وبشكل مجاني خدماتها على مدار الساعة لحجاج بيت الله تشمل تفعيل الشرائح والدعم الفني وغيرها، كما حرصت على توفير مظلات شمسية مجانية ومطارات لحفظ المياه تسهم في المحافظة على البيئة في جميع المواقع التي يمر عليها الحجيج في أدائهم لمناسك الحج.