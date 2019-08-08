الليلة.. توفيق عكاشة يكشف تورط الإخوان في انفجار معهد الأورام بـ"مصر اليوم" على "الحياة"

يواصل برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة الليلة الثامنة مساء، تسليط الضوء على القضايا والأحداث الساخنة في مصر والشرق الأوسط والعالم الذى يعج بالصراعات والمعارك.





ويتناول الإعلامي توفيق عكاشة تداعيات الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بالقاهرة، ويرى عكاشة أن هذا العمل الإرهابي الخسيس يستهدف الشعب المصري، مشددًا على أن هذا يأتي للرد على ما تحققه مصر من نجاحات كبرى في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤسسات الاقتصادية الدولية شهدت للاقتصاد المصري بالنجاح بعد أن كانت تصفه بالفشل في السابق.





ويكشف عكاشة الدور الذي تلعبه جماعة إخوان الشيطان في المنطقة العربية، معتبرًا الإخوان الإرهابيين مجرد أدوات لأجهزة مخابرات أجنبية في تنفيذ الإرهاب والتخريب.





ويكشف عكاشة مخططات الجماعة الإرهابية تستهدف ضرب استقرار الوطن وتعطيل مسيرة التنمية، مناشدًا الشعب المصري العظيم أن يتحول الى 106 رجل أمن يحمي الوطن ويبلغ عن أى مخاطر يراها.





ويسلط عكاشة الضوء على التوترات العالمية ، ويكشف كيف اصبح العالم على شفا حرب عالمية ثالثة كبري ، مستشهدا ببدء الحروب الاقتصادية بين الصين وامريكا وروسيا ، مستندا الى استعراض صحف امريكية لمؤشرات حرب عالمية نووية قادمة بسبب الصراع الروسي الأمريكى ، مؤكدا ان الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط هدفها استنزاف ثروات دول المنطقة خاصة العربية.





ويوضح عكاشة كيف حققت مصر طفرة كبير بإرتفاع الإحتياطى الى 44.9 مليار دو لار ، ومدللا بالذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة ، ذلك الانجاز الذى حققه المصريون فى عام واحد فقط.





ويستعرض برنامج مصر اليوم مستجدات الاحداث فى الجارتين العربيتين ، ليبيا والسودان ، موضحا ان الجيش الوطنى يواصل معركة تحرير ليبيا من الارهاب، فى ظل هدوء حذر واتفاق فى السودان